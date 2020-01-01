Алла
Бедарева
Бедарева
Предприниматель
Я планировала сама вести бухгалтерию в своей фирме – выбирала программу так, чтобы разобраться в случае чего в учете и отчетах, на цены не смотрела - главное, отзывчивая помощь. БухСофт дал мне такой сервис в полном объеме!
Правда, учетом занялась моя подруга - бухгалтер со стажем, но она тоже удивилась возможностями БухСофта - теперь помогает с ответами подругам. БухСофт молодцы!
Правда, учетом занялась моя подруга - бухгалтер со стажем, но она тоже удивилась возможностями БухСофта - теперь помогает с ответами подругам. БухСофт молодцы!
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Александра
Крахтинова
Крахтинова
Бухгалтер
Выбрали онлайн-программу, чтобы не зависеть от программиста и его железок. БухСофт предложил бесплатно попробовать версию 2020 и очаровал! Сложно описать чем именно, но я просто не могу оторваться, бухгалтерия теперь, как увлекательная игрушка! Не знаю, как теперь работать в старой программе, даже видеть ее не хочу. Очень надеюсь, что очарование не исчезнет! Мне нравится, спасибо!
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Жанна
Артемьева
Артемьева
Бухгалтер по зарплате
После выпуска нового блока Зарплаты перенесли не раздумывая весь зарплатный учет в БухСофт. Теперь у нас в бухгалтерии официально 2 программы! Моя персональная - БухСофт 2020 Зарплата и кадры! Программа так устроена, что все получается без ошибок и я не боюсь новых изменений в зарплатных расчетах - БухСофт сам следит за изменениями и сообщит если найдет ошибку! Спасибо девочкам из помощи в чате! Вы большие умнички!
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Светлана
Артюхина
Артюхина
Главный бухгалтер
Спасибо поддержке за внимательное отношение к вопросам. БухСофт меня покорил! Сегодня сделала декларацию по прибыли без поиска очередной галочки, которую нужно было поставить в каком-то спрятанном меню. Проверка «без ошибок» с первого раза! Девочки из поддержки, спасибо за помощь!
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Ирина
Манина
Манина
Бухгалтер на удаленке
Отлично подходит для работы на удаленке. Веду 5 организаций - теперь в одной программе. Удобно, что можно дать доступ менеджеру для первички и он не попортит мне всю бухгалтерию :). Вся отчетность через интернет, ошибки сразу, до отправки, все как на ладони! Раньше мне на 5 фирм не хватало времени, сейчас могу и больше взять. Пришлось немного поразбираться - но оно того стоило!
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Виктория
Горбачева
Горбачева
Главный бухгалтер
Работать в БухСофте удобно. Аккуратный дизайн, всё на своих местах, постоянное развитие новых возможностей и удобных "помогалок". Почти все автоматизировано, программа оберегает от неправильных операций и подсказывает где исправить ошибку. Недавно добавили распознавание накладных и даже денег не попросили - отдельное спасибо за такой подарок! Мне он очень пригодился.
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Поддержка даже в карантин — отвечаем день в день!
Работайте из дома онлайн — без программистов!
Все для бухгалтера включено в подписку!
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наши дорогие гости
наши дорогие гости
БухСофт —
онлайн-сервис для бухгалтера малого бизнеса. Нам важно, чтобы вы сейчас чувствовали поддержку и заботу, поэтому наши эксперты на связи 24/7 и помогают день в день Почувствовать
онлайн-сервис для бухгалтера малого бизнеса. Нам важно, чтобы вы сейчас чувствовали поддержку и заботу, поэтому наши эксперты на связи 24/7 и помогают день в день Почувствовать
Мы знаем, что сейчас вам особенно тяжело, поэтому добавили в свой сервис нужные и удобные фишки — чтобы вы чувствовали заботу и поддержку:
документооборот
по сотрудникам
по сотрудникам
отправка отчетов
во все инспекции
и фонды
во все инспекции
и фонды
проверка
контрагентов
контрагентов
бухгалтерия, зарплата,
кадры, отчетность в одной
программе
кадры, отчетность в одной
программе
Помощь день в день
по любым
бухгалтерским вопросам
по любым
бухгалтерским вопросам
Давайте покажем
как это работает
калькуляторы
больничных
и отпускных
больничных
и отпускных
Доступ для нескольких
пользователей одновременно
пользователей одновременно
бесплатный перенос
данных из вашей
учетной программы
данных из вашей
учетной программы
Нам очень важно, чтобы вы всё успевали, поэтому БухСофт может:
Подсказать, когда какие отчеты сдавать
Составить
календарь дел
календарь дел
Проверить отчетность перед отправкой
Рассчитать больничные и отпускные
Попробуем
Работайте из дома - переходите на БухСофт!
БухСофт — сервис, который
заботится о бухгалтере.
заботится о бухгалтере.
Мы предусмотрели все, что нужно для удаленной работы.
Так ведь удобнее?
Так ведь удобнее?
Помогаем день в день с любым бухгалтерским вопросом
Программа обновляется сама без потери бухгалтерских данных
Никаких доплат:
Все для бухгалтера включено в подписку
Все для бухгалтера включено в подписку
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ваши коллеги
ваши коллеги
Алла
Бедарева
Бедарева
Предприниматель
Александра
Крахтинова
Крахтинова
Бухгалтер
Жанна
Артемьева
Артемьева
Бухгалтер по зарплате
Светлана
Артюхина
Артюхина
Главный бухгалтер
Ирина
Манина
Манина
Бухгалтер на удаленке
Виктория
Горбачева
Горбачева
Главный бухгалтер
БухСофт
Бухгалтерская программа только для малого бизнеса.
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